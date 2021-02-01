В Челябинске произошел пожар в многоквартирном частном доме

Сотрудники МЧС смогли отстоять строение и не допустить жертв

Накануне утром в Челябинске произошел пожар в частном деревянном доме на четверых хозяев. О происшествии сотрудникам Челябинского пожарно-спасательного отряда сообщили сами жильцы. Подробнее о ЧП рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

Незамедлительно прибыв на место пожара, произошедшего на улице Мелькомбинат-2, спасатели обнаружили горение деревянного пристроя и одной из комнат дома на площади 35 квадратных метров. Убедившись, что в здании никого нет — все жильцы успели самостоятельно эвакуироваться, — пожарные быстро локализовали возгорание и приступили к тушению.

«Пострадавших нет. Огонь уничтожил пристрой, повредил кухню и комнату в трехкомнатной квартире дома. Расселение жильцов не требуется»,— уточнили в «чрезвычайном» ведомстве.

Причины пожара выясняют сотрудники отделения дознания.