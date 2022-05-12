В Челябинске произошел пожар на территории заброшенной больницы

В МЧС сообщили, что в здании загорелся мусор

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Пожар произошел в здании детской городской клинической больницы на улице Трудовой. В пресс-службе регионального МЧС информагентству «Первое областное» сообщили, что на территории горел мусор.

«Я в соседнем доме, смотрю — яркий красный свет в окно. Вышел на балкон, а там этот ужас», — написал в соцсети житель соседнего дома.

К месту происшествия прибыли пожарные. В настоящее время возгорание ликвидировали.

По информации жителей ЧМЗ, медучреждение заброшено более трех лет. Не исключено, что кто-то решил побаловаться с огнем в здании. Точную причину пожара установят дознаватели.