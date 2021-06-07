В Челябинске произошел пожар на несанкционированном складе ГСМ

На месте возгорания работают спасатели

В Челябинске произошел пожар на пересечении улиц Механической и Танкограда. В городе наблюдается черный столб дыма, который виден высокого из разных районов. На место выехали четыре автоцистерны, но пока уточнить причину возгорания не удается.

По предварительной информации, горит несанкционированный склад ГСМ, сгорели 14 бочек горючих материалов по 200 литров каждая. Пожар практически ликвидирован. По сообщениям очевидцев, никто не пострадал, но на месте стоит реанимобиль, также работают полицейские.

Недалеко от места возгорания находится сектор депозитарного хранения областной универсальной научной библиотеки. Рядом со зданием сегодня несколько раз тушили возгорание тополиного пуха и скопления мусора, которого в округе очень много.

Информация будет обновляться.