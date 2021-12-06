В Челябинске профессору вуза вынесли приговор за получение взяток

Виктора Олефиренко отправили в колонию общего режима

Центральный районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего заведующего кафедрой Уральского госуниверситета физической культуры Виктора Олефиренко. Он признан виновным в получении взяток в сумме более 1,7 миллиона рублей от студентов. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что подсудимый брал деньги от студентов в период с 2013 по 2020 годы. В обмен профессор проставлял им экзамены без фактической сдачи и даже присутствия на занятиях.

В отношении Виктора Олефиренко было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3, части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в значительном и крупном размерах»).

«Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Преступление выявлено сотрудникам регионального УФСБ. Приговор не вступил в законную силу.

