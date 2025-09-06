В Челябинске проехавшего по тротуару инкассатора оштрафуют на 2 тысячи рублей

Нарушение попало на камеру

Сотрудники ГАИ нашли водителя машины инкассаторов, который, чтобы припарковаться у здания на Краснопольском проспекте, проехал по тротуару. Челябинцу грозит штраф, рассказали в городской Госавтоинспекции.





«В отношении водителя составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере двух тысяч рублей. С мужчиной также провели профилактическую беседу о недопущении нарушения правил дорожного движения, а также о взаимном уважении между участниками дорожного движения на дорогах общего пользования», — отмечают в ГАИ.

Также выявлены нарушения в организации дорожного движения на участке, где парковался водитель. В администрацию Челябинска направлено рекомендательное письмо с просьбой привести участок в порядок.