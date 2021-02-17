В Челябинске вопреки запрету продолжается строительство павильонов возле памятника Курчатову

Госкомитет по охране объектов культурного наследия готовит исковое заявление

На площадке возле памятника Игорю Курчатову в Челябинске не проведены демонтажные работы павильонов, хотя срок добровольного сноса истек сегодня, 17 февраля. Об этом сообщили в Госкомитете по охране объектов культурного наследия.

Речь идет об одноэтажных павильонах, которые начали монтировать в ноябре прошлого года. Предполагалось, что там организуют прокат коньков и раздевалки для посетителей катка. Позже депутаты гордумы включили пространство между улицей Лесопарковой и проспектом Ленина в состав природоохранной территории, строительство любых объектов на которой запрещено. Однако бизнесмен Алексей Денисенко — именно ему принадлежат павильоны, — продолжил вести строительство.

«Добровольный демонтаж должны были осуществить до сегодняшнего дня. Неизвестно, почему не выполнили предписание. Готовим иск в суд», — сообщили в Госкомитете.

Напомним, работы по строительству павильонов возмутили челябинского краеведа Юрия Латышева. Он заявил в Госкомитет о незаконности возведения объектов.