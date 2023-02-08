В Челябинске продавец мебели обманула более 20 клиентов на сумму 3,2 млн рублей

Девушка брала предоплату и не выходила на связь с заказчиками

В Челябинске будут судить 23-летнюю предпринимательницу, которая брала с горожан деньги за якобы изготовление мебели и пропадала. Известно, что индивидуальный предприниматель обманула более 20 человек на сумму 3,2 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Следствием установлено, что злоумышленница заключала с горожанами договоры на изготовление мебели и брала предоплату в размере 50—60%. При этом ни рабочих, ни денег на изготовление мебели у предпринимательницы не было. После получения предоплаты девушка не отвечала на звонки «клиентов» и тратила деньги на свои нужды.

Предпринимательница обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Согласно действующему законодательству, ей грозит до шести лет лишения свободы и крупный штраф. Материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в Тракторозаводский районный суд Челябинска. Обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.