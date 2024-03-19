Мировой судья судебного участка № 6 Курчатовского района признал 46-летнюю челябинку виновной в жестоком обращении с животным (часть 1 статьи 245 УК РФ). Об этом сегодня, 19 марта, сообщили в прокуратуре региона.
ЧП случилось в коммунальной квартире дома на улице Солнечной в июне прошлого года. Подсудимая бросила в унитаз новорожденного котенка и смыла в канализацию.
«Сосед по коммунальной квартире, услышав громкое мяуканье в трубе, вызвал сотрудников полиции», — прокомментировали в областной прокуратуре.
Животное погибло.
Суд назначил виновной штраф в размере семи тысяч рублей.