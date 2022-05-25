В Челябинске приставы добились от женщины выплаты алиментов при помощи букета цветов

Хитрый план придумал один из сотрудников службы судебных приставов

В Челябинске благодаря находчивости судебного пристава должницу, которая не желала платить алименты на своего ребенка и общаться с приставами, удалось доставить в отдел и заставить выплачивать долг. Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Челябинской области.

После долгих судебных разбирательств бывший муж жительницы Калининского района добился проживания с ним их общего несовершеннолетнего ребенка и алиментов на него. Несмотря на отсутствие официальной работы, женщина должна была ежемесячно выплачивать 50% от суммы прожиточного минимума для детей. Однако на протяжении почти года челябинка не выплатила ни копейки, накопив долг в размере 50 тысяч рублей, а общаться с приставами отказывалась.

Вскоре от мужчины поступило заявление о привлечении бывшей супруги к административной ответственности за неуплату алиментов. Одному из сотрудников ведомства поручили принудительно доставить женщину в отдел. Находчивый пристав, зная, что челябинка работает диджеем, придумал хитрый план: он представился курьером и сообщил, что привез букет цветов от коллег-музыкантов из соседней области. И даже показал букет в камеру домофона. Цветы мужчина в целях экономии купил искусственные, но его план сработал.

«В результате женщина была доставлена на прием к судебному приставу-исполнителю, в отношении нее был составлен административный протокол, суд назначил ей 50 часов обязательных работ. Наказание она исполнила, своему ребенку женщина начала перечислять денежные средства. В настоящее время активно ищет официальную работу», — сообщили в ведомстве.

Если в течение двух месяцев с момента окончания обязательных работ женщина не погасит долг, то в ее отношении могут возбудить уголовное дело за неуплату алиментов.