В Челябинске при установке металлоконструкций погиб рабочий

Обстоятельства несчастного случая проверяет Следственный комитет

Трагический инцидент произошел накануне, 28 декабря, на одном из промышленных предприятий Челябинска. Металлоконструкции придавили рабочего. Об этом в среду, 29 декабря, сообщает СУ СК России по Челябинской области.

«По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении металлоконструкций в ходе выполнения работ по их установке», — замечают в пресс-службе ведомства.

Название предприятия не уточняется. Возраст мужчины — тоже.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.