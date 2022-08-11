В Челябинске при столкновении маршрутки и троллейбуса пострадала пассажирка

В отношении одного из водителей составили административный протокол

На улице Воровского, 5а в Челябинске 28-летний водитель маршрутки № 85 при перестроении вправо столкнулся с троллейбусом ЛиАЗ маршрута № 16. В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка троллейбуса. Об этом сегодня, 11 августа, сообщили в ГИБДД по городу.

«Троллейбусом управлял 28-летний водитель. Пострадавшей женщине назначено амбулаторное лечение. В отношении водителя маршрутного ПАЗ составлен административный протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ „Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена“)», — сообщили в Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, на улице Пушкина в Миассе 41-летний водитель за рулем ВАЗ-2114, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chery. Пострадал пассажир ВАЗ, мужчину госпитализировали.