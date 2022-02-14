В Челябинске при столкновении легковушки и маршрутки пострадали четыре человека

На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи

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Сегодня, 14 февраля, на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна в Челябинске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль «Лада». Есть пострадавшие. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по городу.

За рулем «Лады» находилась 22-летняя женщина. По предварительным данным, она при повороте не уступила дорогу движущейся в прямом направлении маршрутке. В итоге маршрутка буквально протаранила легковушку.

«По предварительным данным, пострадали четыре человека. Три человека в „Ладе“ и пассажир маршрутки», — сообщили в Госавтоинспекции.

На месте работают сотрудники ГИБДД и медики.