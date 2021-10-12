В Челябинске при столкновении иномарки с автобусом пострадали две женщины

Водитель автомобиля «Форд» не уступила дорогу ПАЗу

На улице Воровского автомобиль «Форд» столкнулся с пассажирским ПАЗом. Пострадали две женщины. Об этом сегодня, 12 октября, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне напротив дома 28/1 на улице Воровского. 37-летняя женщина за рулем «Форда» при выезде с автозаправки не уступила дорогу автобусу ПАЗ, который двигался по левой полосе.

«В результате столкновения травмы получила водитель иномарки и 21-летняя пассажирка маршрутки. Они госпитализированы», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал наш сайт, накануне в Челябинске на пересечении улиц Кузнецова и Ковшовой произошло ДТП с переворотом. По данным ГИБДД, на нерегулируемом перекрестке водитель «Шевроле» выехал на главную дорогу и столкнулся с «Лада-Гранта». От удара отечественная легковая машина перевернулась на крышу, ее водителю понадобилась помощь медиков.