В Челябинске при столкновении иномарки и маршрутки пострадала пожилая женщина

Медики оказали помощь пассажирке микроавтобуса на месте ДТП

Днем 20 ноября на северо-западе Челябинска столкнулись иномарка и маршрутка. В результате пострадала пожилая пассажирка маршрутного такси, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла в 14:38 около дома № 60 на улице Чайковского. 41-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля «Шкода Октавия», поворачивая налево на регулируемом перекрестке, столкнулась с маршруткой «Пежо Боксер», которая следовала по маршруту № 78.

«В результате ДТП пассажир автомобиля „Пежо Боксер“ — 74-летняя женщина — получила телесные повреждения. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах инцидента»,— уточнили в ведомстве.

По сообщениям очевидцев, спустя 10 минут после ДТП прибыл автомобиль «скорой», медики оказали пострадавшей необходимую помощь.

Напомним, 13 ноября в Копейске водитель маршрутки столкнулся с иномаркой и врезался в дерево. В результате пострадал пассажир микроавтобуса.