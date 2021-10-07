В Челябинске при столкновении двух иномарок пострадали пассажир и водители

Таксист не уступил дорогу встречному авто

На улице Дарвина рядом с ТК «Маяк» 25-летний водитель «Киа» столкнулся с «Деу». Об этом сегодня, 7 октября, сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась накануне днем напротив дома № 19 по улице Дарвина. Водитель автомобиля «Киа» службы такси при повороте на регулируемом перекрестке не уступил дорогу движущемуся со встречного направления автомобилю «Деу». От удара пострадали оба водителя и пассажирка такси.

В июне на этом же месте столкнулись пассажирский ПАЗ под управлением 50-летнего мужчины и «Хендай», за рулем которого находился 27-летний водитель. В результате удара пострадала 27-летняя пассажирка иномарки — женщину госпитализировали с травмами. 36-летней пассажирке ПАЗа назначили амбулаторное лечение.