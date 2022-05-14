В Челябинске при столкновении двух иномарок пострадала 51-летняя женщина

Ее доставили в больницу с травмами

Сегодня днем, 14 мая, в Челябинске на пересечении улиц Героев Танкограда и Котина столкнулись две иномарки. В результате травмы получила пассажирка одного из автомобилей. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что столкнулись автомобили «Ниссан» и «Тойота», за рулем которых находились 48-летний и 30-летний мужчины соответственно. В результате аварии пострадала пассажирка «Ниссана» — 51-летняя женщина. Ее с травмами госпитализировали в одну из больниц.

Все обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка.