В Челябинске при столкновении двух авто пострадала женщина

Фрагмент бампера машины вылетел на пешеходную дорожку

Сегодня, 7 февраля, напротив дома № 5в по улице Курчатова 36-летний водитель Audi столкнулся с Chevrolet под управлением 36-летнего мужчины, сообщили в ГИБДД по Челябинску.

После столкновения Chevrolet врезался в фонарный столб и ограждение. От удара фрагмент бампера вылетел на пешеходную дорожку, по которой шла 62-летняя женщина.

«Водителю Chevrolet и пешеходу оказана медицинская помощь. Государственная инспекция безопасности дорожного движения Челябинска обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения», — прокомментировали в ГИБДД.