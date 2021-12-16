В Челябинске при столкновении авто пострадали два человека

Водитель «Ниссан-Теана» нарушил дистанцию

Напротив дома № 10 на улице Молодогвардейцев в Челябинске 29-летний водитель автомобиля «Ниссан-Теана» несвоевременно затормозил и столкнулся с остановившимся в попутном направлении «Ниссан-Ноут». Об этом сегодня, 16 декабря, сообщили в городской Госавтоинспекции. ДТП случилось накануне вечером.

«В результате столкновения пострадали 44-летняя водитель „Ниссан-Ноут“ и 27-летняя пассажирка „Ниссан-Теана“», — рассказали в УГИБДД по городу.

Всего за сутки сотрудники дорожной полиции отстранили от управления 12 водителей, которые находились в состоянии опьянения либо отказались от прохождения медицинского освидетельствования.