В Челябинске при столкновении двух авто пострадал пассажир ВАЗа

На месте происшествия было затруднено движение трамваев

Сегодня, 1 февраля, на Свердловском тракте, 5р около остановки «Ветлечебница» столкнулись два автомобиля. Об этом Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Авария случилась сегодня в 11:45. Дорогу не поделили «Тойота» под управлением 59-летнего мужчины и ВАЗ-21123, за рулем которого находился 20-летний водитель.

«В результате столкновения пострадал пассажир ВАЗа, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в городской Госавтоинспекции.

Из-за аварии на Свердловском тракте было затруднено движение трамваев.