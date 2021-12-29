В Челябинске при столкновении авто пострадал пассажир легковушки

«Мерседес» от удара вылетел с проезжей части

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На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чайковского столкнулись «Нива» и «Мерседес». Об этом сегодня, 29 декабря, Первому областному информагентству сообщили в УГИБДД по Челябинску.

ДТП случилось накануне в 22:50. «Нива» при повороте налево столкнулась с движущимся прямо «Мерседесом». От удара «Мерседес» вылетел с проезжей части и врезался в металлическое ограждение. Авто оказалось в пешеходной зоне. К счастью, людей рядом с остановкой в этот момент не было.

«В результате ДТП травмы получил пассажир „Нивы“», — рассказали в Госавтоинспекции.

В ночь на среду, 29 декабря, на 7-м км автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым в Сосновском районе 21-летний водитель ВАЗ-211540 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Киа Рио». Оба водителя погибли на месте.

