В Челябинске при столкновении авто пострадал 11‑летний мальчик

Виновница аварии не пропустила легковушку

Рядом с домом № 16/3 по улице Овчинникова в Челябинске при столкновении двух авто пострадал 11-летний пассажир одного из них, сообщили сегодня, 20 сентября, в ГИБДД по городу.

36-летняя женщина за рулем Renault при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и столкнулась с движущимся во встречном направлении автомобилем Toyota, за рулем которого находился 41-летний водитель.

«В результате ДТП телесные повреждения получил несовершеннолетний пассажир автомобиля Renault», — уточнили в Госавтоинспекции.