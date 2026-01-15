В Челябинске при пожаре в многоэтажке на Сталеваров погиб мужчина

Спасатели вывели из подъезда 21 человека

В Металлургическом районе Челябинска пожар в квартире на пятом этаже дома на улице Сталеваров унес жизнь человека. Спасатели вывели из задымленного подъезда 21 жильца, а из горящей квартиры эвакуировали двоих, сообщили в пресс-службе МЧС.

Мужчину, к сожалению, спасти не удалось. Женщину в бессознательном состоянии доставили в больницу. Из подъезда пожарные вывели 21 человека, для спасения десяти из них пришлось использовать специальные маски.

Открытый огонь на площади 20 квадратных метров потушили. Сейчас специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

