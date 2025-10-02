В Челябинске при пожаре в мебельном цехе погиб человек

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание

Сегодня, 2 октября, в Челябинске при ликвидации крупного пожара в мебельном цехе обнаружено тело погибшего. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Возгорание произошло по адресу: ул. 4-й Линейный переулок, 5б. Огонь охватил двухэтажное здание мебельного цеха и два металлических ангара. На месте работали пожарно-спасательные подразделения, а также выехал прокурор Тракторозаводского района Челябинска Алексей Глазков.

«При разборе конструкций здания на месте пожара в Челябинске обнаружено тело погибшего», — сообщили в МЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать короткое замыкание. Окончательные выводы будут сделаны по результатам осмотра места происшествия и пожарно-технической экспертизы.

В прокуратуре Челябинской области сообщили, что ход и результаты процессуальной проверки по данному факту поставлены на контроль. Дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальных данных.