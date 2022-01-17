В Челябинске на пожаре в квартире погибли три человека

20 человек эвакуировались на улицу из горящего здания

Сегодня, 17 января, рано утром на первом этаже многоквартирного дома по улице Молодогвардейцев в Челябинске загорелась квартира. При тушении огня были обнаружены тела двоих мужчин и женщины. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

С помощью спасательных комплектов пожарные эвакуировали на улицу пять человек, до прибытия специалистов МЧС самостоятельно покинули квартиры 15 человек, из них пятеро детей.

«При тушении пожара были обнаружены три человека без признаков жизни (двое мужчин и одна женщина). Одного мужчину из горящей квартиры удалось спасти, он был передан работникам медицинской помощи. Причину пожара предстоит установить сотрудникам отделения дознания и специалистам испытательной пожарной лаборатории», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют жителям обратить особое внимание на безопасность в собственном жилище. Не пренебрегать правилами пожарной безопасности. Быть бдительными в отношении соседей, ведущих асоциальный образ жизни, своевременно обращать внимание сотрудников полиции на данный контингент.