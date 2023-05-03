В Челябинске при пожаре в гаражах от огня пострадали два автомобиля

Возгорание произошло на Бродокалмакском тракте

Сегодня, 3 мая, на Бродокалмакском тракте в Челябинске загорелись под одной крышей два гаража. В одном из помещений от огня пострадали два автомобиля, сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что огонь мог распространиться на соседние строения, в том числе, на садовые дома. Но огнеборцам удалось вовремя справиться с возгоранием.

«Пожар ликвидирован. Идет проливка и разборка, пострадавших нет. По предварительным данным причиной пожара мог послужить аварийный режим работы электрооборудования», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Добавим, что сегодня вспыхнул пожар неподалеку от нефтепровода в Саткинском районе. Также сотрудники МЧС выезжали на тушение возгорания в районе Трехгорного керамического завода. А днем в Челябинске на берегу реки Миасс загорелся камыш; столбы дыма поднимались так, что их видно было из центра города.