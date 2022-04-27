В Челябинске преступная группа пойдет под суд за производство и сбыт мефедрона

При обысках у обвиняемых нашли 60 килограммов наркотиков и прекурсоров

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении двоих южноуральцев и двоих жителей Санкт-Петербурга. Их обвиняют в незаконном производстве и сбыте наркотиков, а также отмывании денег (часть 5 статьи 228.1 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.3 УК РФ, часть 4 статьи 174.1 УК РФ). Об этом сегодня, 27 апреля, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, в августе прошлого года жители Челябинской области организовали нарколабораторию, где приготовили около 30 килограммов мефедрона. Двое петербуржцев приехали за товаром, однако были задержаны оперативниками ГУ МВД РФ по Челябинской области.

«При обыске в лаборатории из незаконного оборота изъято свыше 32 кг мефедрона, а также более 28 кг различных прекурсоров наркотических средств. Кроме того, соучастники легализовали около 3 млн рублей, полученных от преступной деятельности», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Дело рассмотрит Челябинский областной суд.