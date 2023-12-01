В Челябинске пресечена деятельность межэтнической группы, которая сбывала наркотики

Лидер сообщества и его ближайший соратник объявлены в розыск

В Челябинске задержаны участников межэтнической преступной группы, которая занималась незаконным сбытом наркотиков. В составе группы было 13 человек в возрасте от 23 до 50 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Незаконной организацией руководил 46-летний выходец из Средней Азии. Он координировал деятельность всех участников, подыскивал источники приобретения партий наркотиков, а также распределял прибыль. Остальные участники подразделялись на «оператора», «кураторов», «менеджеров по кадрам», «межрегиональных курьеров», «кладовщиков» и «закладчиков».

Группа работала с января, а уже в августе ее участников задержали оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области. Во время обысков у участников группы были изъяты свыше двух килограммов наркотиков, в основном героин.

«За последние месяцы следователями проделан колоссальный объем работы по сбору и закреплению доказательственной базы. Установлено 37 эпизодов сбыта наркотических средств. При этом места скрытого хранения имели широкую географию и располагались как на территории Челябинска, так и в разных городах области, преимущественно в Магнитогорске и Миассе. Расследование уголовное дела завершено в отношении восьми участников. В отношении еще пятерых фигурантов дело находится в производстве», — рассказывают в пресс-службе.

Лидер группы и его ближайший подельник объявлены в федеральный розыск.