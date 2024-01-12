В Челябинске прекратили дело об уклонении от уплаты налогов на 180 млн рублей

Коммерсант, обвиняемый в преступлении, полностью возместил ущерб

На Южном Урале прекращено уголовное преследование по факту уклонения транспортной фирмы от уплаты налогов за три года на сумму почти 200 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, преступление было совершено в 2017—2019 годах. По данным следствия, директор фирмы, специализирующейся на реализации запчастей и услугах транспортировки, зарегистрированной в Тракторозаводском районе Челябинска, включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость по фактически не выполненным сделкам и, таким образом, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

«Принимая во внимание, что руководство коммерческой организации ущерб, причиненный бюджетной системе РФ, с недоимками, пенями и штрафными санкциями в размере более 180 миллионов рублей возместило полностью, следователем вынесено постановление о прекращении уголовного преследования», — сообщили в СК.