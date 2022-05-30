В Челябинске предъявили обвинение фигурантам дела о получении взяток в областном отделении ПФР

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД РФ по области

Следственные органы завершают расследование уголовного дела о взятках в региональном отделении ПФР. Обвинение предъявлено руководителю Виктору Чернобровину, его заместителю Александру Орехову и начальнику административно-хозяйственной части Рудольфу Зайцеву, сообщили сегодня, 30 мая, в СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, в период с 2017 по 2021 годы обвиняемые получили взятки в сумме более 30 млн рублей от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Также руководителем регионального отделения ПРФ приобретены два здания для размещения территориальных отделов по завышенной стоимости», — рассказали в ведомстве.

Уголовное дело в отношении Александра Орехова выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения. На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 90 млн рублей.

Как ранее сообщал наш сайт, 3 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения Виктору Чернобровину. Руководителя регионального Пенсионного фонда отправили в СИЗО на два месяца. Затем меру пресечения изменили на домашний арест.

22 июля Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения начальнику административно-хозяйственной части ПФР по региону Рудольфу Зайцеву. Его обвиняют в получении взятки. Показания против него дал заместитель начальника регионального ПФР Александр Орехов, ранее отправленный под домашний арест по аналогичному обвинению.



Региональное отделение партии «Единая Россия» 23 июля выступило с официальным заявлением о приостановлении членства в партии Виктора Чернобровина.



Добавим, частная охранная организация «Аквилон» зарегистрирована на директора Михаила Васильева, в штате — 64 человека. По данным сайта госзакупок, фирма регулярно выигрывала многомиллионные контракты на установку охранной сигнализации именно в отделениях областного Пенсионного фонда и нередко становилась единственным участником конкурсов. С сентября 2019 года по июль 2021 года на контрактах с ПФР ЧОО «Аквилон» заработало более 209 миллионов рублей. Васильев проходит по делу в качестве свидетеля. Он уже дал показания против Чернобровина.