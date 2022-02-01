В Челябинске председателя крупного гаражного кооператива заподозрили в подделке документов

Идет доследственная проверка

Летом прошлого года ИА «Первое областное» рассказывало о конфликте членов гаражно-строительного кооператива № 315 с его председателем Сергеем Меньшениным. Люди до сих пор не могут понять, куда делись целевые взносы, уплаченные в период с 2018 года по 2021 год. Деньги отсутствуют на расчетном счете кооператива, а смету расходов в глаза так никто и не увидел. Эта история обрела новый крутой поворот, когда 17 января 2022 года Ленинский районный суд признал незаконным и недействительным общее собрание членов кооператива 17 апреля прошлого года. Об этом Первому областному информагентству рассказал член правления ГСК № 315 Данила Зайнитдинов.

«В процессе рассмотрения гражданского дела № 2-18/2022 (2-3052/2021) представителем ГСК № 315 юристом Татьяной Мезенцевой в Ленинский районный суд были предоставлены подложные доверенности, заверенные подписью председателя Сергея Меньшенина, на основании которых его якобы выбрали в председатели на этом собрании», — рассказал челябинец.

Интересно, что в суд пришли 29 свидетелей — все члены кооператива и каждый из них заверил, что никаких доверенностей не подписывал.

«Доверенность с моим именем никак не может быть настоящей, потому что 17 апреля у меня на КТ выявили коронавирус и отправили в больницу в Малую Сосновку, где я пролежала 2,5 месяца. Все заключения и документы, подтверждающие мое отсутствие в кооперативе, у меня на руках», — рассказала Первому областному информагентству член кооператива Ангелина Белик.

Интересно, что в этом деле фигурирует еще одна доверенность — от 23 июня 2020 года с подписью человека, который умер 4 июня. Свидетельство о его смерти есть в распоряжении редакции.

Свою непричастность к подписи доверенности нам подтвердил еще один собственник гаража.

«Доверенности подписаны якобы и мной, и женой (у нас два гаража), но мы не видели этого документа даже», — сообщил Александр Погодин.

В связи с фальсификацией доказательств в суде и предоставленными подложными доверенностями Следственным отделом по Ленинскому району СУ СКР по Челябинской области начата проверка по признакам преступления 303 УК РФ («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности»). Три таких доверенности есть в распоряжении редакции.

«Члены кооператива надеются, что начальник ГУ МВД РФ по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков и новый прокурор региона Карен Габриелян обратят внимание на коррупционную составляющую в одном из самых больших кооперативов города и проведут проверку, которая поможет выяснить, где собранные вступительные, членские, целевые взносы», — подчеркнул Данила Зайнитдинов.

Также мужчина желает разрешения вопроса о бездействии ОП «Ленинский» и прокуратуры Ленинского района в связи с незаконным вывозом за пределы ГСК и последующим хищением его строительных материалов. Данила Зайнитдинов требует возбудить уголовное дело по этим фактам.