В Челябинске предпринимателя будут судить за гибель рабочего при ремонте кровли

Не обученный ремеслу кровельщика мужчина спрыгнул с крыши, спасаясь от вызванного работами пожара

В Центральный районный суд Челябинска направлены материалы уголовного дела в отношении предпринимателя, из-за которого, по версии следствия, во время ремонта кровли жилого дома в сентябре 2020 года погиб человек. В пресс-службе региональной прокуратуры уточняют, что погибший, по данным следствия, не был обучен приемам безопасной работы с рулонной кровлей.



По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, женщина-предприниматель обвиняется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека). Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемая заключила договор на кровельные и гидроизоляционные работы на мягкой кровле многоэтажного дома № 39 (участок № 1 поселка Мелькомбинат-2). Однако нанятые ею рабочие не имели документов о квалификации кровельщиков по ремонту рулонной кровли, не были обучены безопасным методам работы, вели ремонт без защитных ограждений, страховки, средств пожаротушения и инструктаж по технике безопасности, в том числе пожарной, не проходили.

В сентябре 2020 года во время использования газовой горелки на крыше десятиэтажного дома начался пожар. Один из рабочих, спасаясь от пламени, спрыгнул с крыши и разбился насмерть. Второй получил ожоги 70 процентов тела.

Прокуратура Центрального района уже утвердила обвинительное заключение в отношении женщины-подрядчика, дата старта судебного процесса пока не назначена.