В Челябинске предприниматель пойдет под суд за обман клиентов на 73 млн рублей

Бизнесмен предоставлял услуги погашения кредитов

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего предпринимателя. Его обвиняют в хищении у жителей Челябинской области денег под предлогом услуги погашения кредитов (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным следствия, мужчина приказывал подчиненным заключать договоры с клиентами, желающими получить услуги по погашению кредитов за плату в размере от 20 до 35% от суммы займа. Сотрудники компании были не в курсе преступного умысла руководителя. Полученные от клиентов деньги обвиняемый присвоил. Всего в деле фигурирует 668 жертв, а ущерб составил более 73 млн рублей.

«На имущество, денежные средства обвиняемого наложен арест в рамках ранее расследованного уголовного дела в Республике Башкортостан на сумму более 26,5 миллиона рублей», — сообщили в региональном полицейском главке.

Во время следствия обвиняемый находился под подпиской о невыезде.