В Челябинске предотвращено мошенничество на 30 миллионов рублей

Задержан курьер злоумышленников

Следователи областного главка МВД возбудили уголовное дело в отношении курьера, задержанного сотрудниками УФСБ, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

20-летний житель Кемеровской области, действуя по указанию неизвестных аферистов, получил от челябинки 30 миллионов рублей, обманом убедив ее в необходимости передачи денег. До этого по телефону мошенники представились высокопоставленными должностными лицами, используя методы социальной инженерии.

«Курьер, одетый в деловой костюм и назвавшийся сотрудником федеральной службы, был задержан после получения денег. Ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), и он заключен под стражу», — рассказали в региональном полицейском главке.

Расследование продолжается.

Проконсультироваться по поводу возможного мошенничества можно через специальную горячую линию. Чтобы дозвониться, нужно набрать на смартфоне комбинацию *1593. Специалисты АНО «ЦОМ» работают в будние дни с 9 до 18 часов.