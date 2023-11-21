В Челябинске пожилой мужчина погиб, попав под колеса фуры

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте

Рядом с домом № 85 по улице Новороссийской в Челябинске 43-летний водитель грузовика DAF насмерть сбил 84-летнего мужчину, сообщили в ГИБДД по городу.

ДТП случилось накануне днем, 20 ноября. Пенсионер переходил проезжую часть в неположенном месте. Он скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

«Не нарушайте скоростной режим и сохраняйте дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, резких перестроений, будьте предельно внимательны, учитывайте погодные условия. Пешеходы! Переходите проезжую часть дороги только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора», — напомнили в Госавтоинспекции.

Накануне в Челябинске водитель автобуса насмерть сбила пешехода.