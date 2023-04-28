В Челябинске пожилая женщина по указке мошенников продала квартиру и перевела деньги

Полиция еще раз напоминает о финансовой безопасности

В Челябинске 76-летняя женщина получила звонок от якобы сотрудника банка и по его указке перевела свои сбережения — 200 тысяч рублей, а потом продала квартиру и отдала злоумышленникам еще два миллиона. Об этом сегодня, 28 апреля, Первому областному информагентству сообщили в УМВД по городу.

Мошенник сообщил потерпевшей, что неизвестные пытаются зайти в ее личный кабинет и похитить деньги. Чтобы обезопасить средства, он настоял на переводе денег на «безопасные счета».

«Через несколько дней ей вновь позвонили сотрудники банка, которые сообщили, что на этот раз в опасности находится квартира потерпевшей, которую якобы пытаются продать неизвестные лица. Для того, чтобы этого не произошло, необходимо продать свою квартиру и вырученные деньги перевести на время на „безопасный счет“. Эти меры позволят вернуть жилье и деньги», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Потерпевшая выставила квартиру на продажу и в короткий срок продала ее по заниженной цене 2 млн рублей. Когда покупатели потребовали освободить жилплощадь, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (статья 159 УК РФ).

По итогам прошлого года южноуральцы отдали телефонным мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. И это только попавшие в сводки полиции данные, на самом деле цифры значительно больше. Для профилактики Центр общественного мониторинга и проектов Челябинской области запустил горячую линию с коротким номером *1593. Туда можно позвонить, если есть сомнения в адекватности происходящего, проконсультироваться. Но в АНО «ЦОМ» рекомендуют: не берите трубки с незнакомых номеров вообще!