В Челябинске пожарные спасли от огня женщину и собаку

Хозяйка квартиры потеряла сознание от сильного задымления

Сегодня утром, 14 июля, в одной из квартир дома по улице Вахтангова в Челябинске вспыхнул пожар. Специалисты МЧС эвакуировали женщину без сознания и ее собаку. Об этом рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной связи от соседей.

Прибывшие сотрудники МЧС определили, что пожар начался в квартире на третьем этаже.

«Проникнув в жилище, на пороге ванной комнаты пожарные обнаружили женщину в бессознательном состоянии. Рядом с ней лежала собака крупной породы. Тоже без сознания», — сообщили в ГУ МЧС по региону.

И женщину, и собаку по кличке Сонечка немедленно вынесли на свежий воздух. Через маску из баллона им подали для дыхания сжатый воздух, чем спасли жизни обоих.

По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.