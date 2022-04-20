В Челябинске пожарные спасли девушку от падения с высоты

Потерпевшая вылезла из окна на кондиционер

Сегодня, 20 апреля, из окна одного из домов по проспекту Ленина в Челябинске вылезла девушка и расположилась на кондиционере. На место происшествия направились специалисты спецслужб города. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

«Сотрудники МЧС развернули „куб жизни“, автолестницу и поднялись к девушке. Пожарные поговорили с челябинкой, успокоили и убедили воздержаться от опрометчивого поступка. С четвертого этажа девушку эвакуировали по автолестнице и передали медикам», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Как ранее сообщал наш сайт, днем 19 апреля в Сосновском районе Челябинской области пожарные спасли собаку, дрейфовавшую на льдине на озере Большой Кременкуль.