В Челябинске пожарные предотвратили падение маленьких детей из окна

Спасателям позвонили очевидцы

Сегодня днем, 19 июня, челябинским пожарным поступило сообщение о том, что на подоконнике открытого окна квартиры, расположенной на шестом этаже в доме на Комсомольском проспекте, стоят маленькие дети. Спасатели незамедлительно отправились к месту происшествия. Подробнее об инциденте рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Прибыв на место, сотрудники МЧС увидели в окне двух детей приблизительно двух-трех лет. В кратчайший срок водитель пожарного автомобиля направил лестницу прямо в окно, закрыв оконный проем, а начальник караула и мастер спорта РФ по пожарно-спасательному спорту Роман Скосырев поднялся и снял с подоконника одного из детей. Второй спустился в квартиру сам.

«Надо отметить, что в квартире находилась мать малолетних детей. Она спала! Со слов соседей, образ жизни взрослых данной семьи оставляет желать лучшего. Оставшиеся без присмотра ребятишки моментально придумали себе занятие, которое чуть не обернулось бедой»,— отметили в пресс-службе «чрезвычайного» ведомства.

Спасатели напоминают южноуральцам о том, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра во избежание трагедии.