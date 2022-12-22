В Челябинске пожарные эвакуировали пассажиров из загоревшегося троллейбуса

В кабине случилось короткое замыкание

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Сегодня утром, 22 декабря, произошло ЧП с троллейбусом на Комсомольском проспекте. Произошло короткое замыкание приборов, на место прибыли специалисты Челябинского пожарно-спасательного гарнизона. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

На момент ЧП в салоне находились шесть человек, в том числе водитель и кондуктор. Водителю удалось самостоятельно потушить пламя и обесточить троллейбус, отключив его от линии электропередачи.

«На данном участке дороги произошел порыв водопровода, самостоятельно выйти из транспортного средства не было возможности. Пожарные вплотную припарковали пожарную автоцистерну, забрали людей и доставили в безопасное место», — рассказали в региональном чрезвычайном ведомстве.

Первое областное информагентство уточняет, по каким причинам случился порыв водопровода.