В Челябинске пожарные до утра тушили расселенное общежитие

Пострадавших нет

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На улице Молодова в Челябинске загорелось здание расселенного общежития, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного накануне вечером, 17 марта.

Утром очевидцы сообщили, что сотрудники МЧС все еще работают на месте происшествия.

«Пожар в расселенном доме локализован. В настоящее время продолжаются работы по тушению и проливке строительных конструкций на площади 1600 кв. м.», — рассказали в ведомстве.

К данному часу продолжается тушение отдельных очагов тления.