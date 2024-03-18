На улице Молодова в Челябинске загорелось здание расселенного общежития, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного накануне вечером, 17 марта.
Утром очевидцы сообщили, что сотрудники МЧС все еще работают на месте происшествия.
«Пожар в расселенном доме локализован. В настоящее время продолжаются работы по тушению и проливке строительных конструкций на площади 1600 кв. м.», — рассказали в ведомстве.
К данному часу продолжается тушение отдельных очагов тления.