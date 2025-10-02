В Челябинске в районе Чурилово загорелся мебельный цех. Огонь охватил два этажа здания и металлический ангар. На месте создан штаб пожаротушения, сформированы звенья газодымозащитной службы, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. 

Возгорание произошло по адресу 4-й Линейный переулок, 5б. 

«Общая площадь пожара — 1000 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. К тушению пожара привлечено более 70 человек и 19 единиц техники», — сообщили в ведомстве.