В Челябинске поймали поджигателя, который расправился с чужой машиной

Полицейские выясняют мотивы преступления

Месть или ревность? В Челябинске выясняют мотивы пиромана, который спалил легковушку в центре города, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-центр городского УМВД.

Hyundai Solaris заполыхал в центре города, во дворе одного из домов по улице Крупской. Владелец оценивает ущерб в миллион рублей.

Полицейские быстро выяснили, что поджог был умышленным. Виновника быстро нашли — им оказался 35‑летний местный житель.

Следствие отдела полиции «Советский» возбудило уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога) и выясняет, что толкнуло поджигателя на преступление.