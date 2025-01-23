В Челябинске поймали пиромана, который спалил магазин колясок на Северо-Западе

Полиция устанавливает его мотивы

В Челябинске задержали подозреваемого в поджоге магазина колясок в Курчатовском районе, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Напомним, «Дом колясок у Тихоновой» загорелся в ночь на 6 декабря, павильон был полностью уничтожен вместе со всем содержимым. Его владелица Юлия Тихонова говорила об ущербе в размере 70 миллионов рублей.

Проведенная пожарно-техническая экспертиза установила, что причиной возгорания стал поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель», — сообщили в полиции.

Сейчас силовики устанавливают мотивы мужчины. Решается вопрос о мере пресечения.