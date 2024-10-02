В Челябинске поймали наркоторговца с 16 свертками наркотиков

Он пытался сделать закладки на улице

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В Челябинске во время патрулирования Ленинского района полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в покушении на сбыт наркотиков. Как оказалось, он успел оставить 16 свертков с белым порошком. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

После задержания подозреваемого на место выехали оперативники. Вокруг места, где поймали наркоторговца, нашли спрятанные закладки с метадоном общим весом на 5 граммов. Ранее судимый 40-летний челябинец пытался продать наркотики бесконтактным способом, но не успел.

Мужчина отправлен под стражу, возбуждено уголовное дело.