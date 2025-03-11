В Челябинске поймали наркодилера с крупной партией «соли»

В целом из незаконного оборота изъято более 170 «закладок»

Челябинские полицейские задержали местного жителя, у которого изъяли более 100 свертков с наркотиком, и еще 70 свертков мужчина разложил по тайникам-закладкам для продажи наркозависимым, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Дилера заметили сотрудники полка ППС при патрулировании территории в Калининском районе. У 25‑летнего местного жителя обнаружили и изъяли 101 сверток с порошкообразным веществом, которое по результатам экспертизы оказалось «солью».

В ходе работы с задержанным полицейские установили, что незадолго до задержания он разложил еще более 70 свертков с аналогичным веществом. Они также были изъяты.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков, он арестован.