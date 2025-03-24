В Челябинске поймали мошенника, обманувшего Соцфонд на 2 миллиона рублей

Вместе с руководителем кредитного кооператива он разработал схему хищения средств материнского капитала

В Челябинске окончено расследование уголовного дела 44‑летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве с маткапиталом (статья 159 УК РФ). Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в ГУ МВД по региону.

Схема работала так: мужчина находил владельцев сертификатов маткапитала, готовых за вознаграждение предоставить свои данные. Затем, используя эти данные, злоумышленники заключали фиктивные договоры целевого займа на покупку земельных участков. Деньги за участки, разумеется, не платились. Однако наличие такого договора позволяло получить выплаты из Соцфонда на улучшение жилищных условий. Полученные средства выводились наличными.

«Мошенническая схема была раскрыта сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области совместно с УФСБ. Руководитель кооператива уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», — рассказали в региональном полицейском главке.

А вот 44-летний сообщник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и находится под стражей. Дело передано в Калининский районный суд Челябинска.