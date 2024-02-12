В Челябинске полицейские поймали двух мужчин, которые украли мобильный телефон и ограбили частный дом своего знакомого. Подозреваемые похитили технику на 75 тысяч рублей, сообщает УМВД по Челябинску.
К южноуральским полицейским обратился мужчина с заявлением о хищении телефона, который стоит более 20 тысяч рублей.
«Потерпевший возвращался домой на такси с двумя приятелями. Когда мужчины подъехали к нужному адресу, они внезапно напали на потерпевшего, ударили его, после чего потребовали отдать телефон. Получив имущество, злоумышленники скрылись», — отметили в ведомстве.
В этот же день они ограбили частный дом своего знакомого. Они похитили бытовую технику на сумму более 55 тысяч рублей. Позже злоумышленников задержали полицейские. Ими оказались двое ранее судимых мужчин. Похищенные вещи они продали.
Подозреваемых заключили под стражу. В их отношении возбуждены уголовные дела, предусмотренные пунктами «а», «г» части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж) и пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
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