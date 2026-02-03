В Челябинске сотрудники уголовного розыска при поддержке Росгвардии задержали четверых вымогателей, которые требовали у местного жителя 400 тысяч рублей, угрожая физической расправой и уничтожением имущества, сообщает пресс-служба полиции.
Операция прошла в микрорайоне Вишневая Горка: злоумышленников взяли с поличным — когда потерпевший передал им 80 тысяч. Бандиты оказали активное сопротивление, попытались скрыться, но один из оперативников применил оружие. В результате все четверо находившихся в автомобиле фигурантов были блокированы и задержаны.
Среди них — ранее неоднократно судимый за мошенничество 28‑летний житель Миасса и три соучастника 20—24 лет с судимостями за грабежи и кражи.
Следователями отдела полиции «Центральный» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц). Все фигуранты заключены под стражу.