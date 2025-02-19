В Челябинске поймали бандитов, похитивших человека ради выкупа

Приезжего парня затолкали в машину на Краснопольском проспекте и насильно удерживали, требуя деньги с его родных

В Челябинске задержаны девять человек, которые подозреваются в похищении 22-летнего парня, сообщает пресс-центр СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 15 февраля текущего года бандиты, действуя группой лиц по предварительному сговору, у дома № 17-Б по Краснопольскому проспекту затолкали в автомобиль приезжего юношу.

«Потерпевшего против его воли удерживали в одном из домов по улице Ягодной, угрожая насилием, опасным для жизни, а также требовали с родителей потерпевшего передачи денег и имущества в обмен на жизнь парня», — рассказали в полиции.

В настоящее время при силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии фигуранты задержаны.Благодаря слаженной работе следователя СКР, полицейских и регионального УФСБ преступление было раскрыто в кратчайшие сроки.

Следователем первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СКР в отношении девяти приезжих возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, з» части 2 статьи 126 УК РФ УК РФ (похищение человека). У подозреваемых прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения; выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.