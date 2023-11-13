В Челябинске поймали 2 мигрантов-наркодилеров

Парней взяли с поличным: они начали делать закладки на глазах у полицейских

В Металлургическом районе Челябинска задержали двух уроженцев ближнего зарубежья с героином в особо крупном размере — патрульные заметили, как двое мужчин скинули полиэтиленовый пакет у дерева, после чего сфотографировали место при помощи мобильника, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Полицейские задержали молодых людей, в пакете было обнаружено 35 свертков с порошкообразным веществом, еще два таких же свертка у задержанных нашли при себе. Мужчин забрали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

«В свертках оказалось более 60 граммов героина. Подозреваемые незаконно приобрели и хранили наркотик для перепродажи бесконтактным способом. В ходе дальнейшей работы с задержанными полицейскими установлено, что ранее они разложили на территории города еще 25 свертков, в каждом из которых хранилось около 1,80 грамма нарковещества», — рассказали в ведомстве.

Общий вес изъятого героина превысил 110 граммов.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков. Подозреваемые арестованы.